Tilburg Trofee voor Goof van Bragt na 18 jaar als wijkagent in Berkel-Enschot

Van Bragt was 39 jaar werkzaam bij de politie, waarvan 18 jaar als wijkagent in Berkel-Enschot. Zowel binnen als buiten diensttijd zette hij zich voor de inwoners van het dorp. Zo was hij medeverantwoordelijk voor het opzetten van het buurtpreventieteam Berkel-Enschot en speelde hij een belangrijke rol in de aansturing en begeleiding. Hij hielp met het opzetten van 20 whatsappgroepen voor buurtpreventie in Berkel-Enschot, waarmee hij volgens de gemeente een grote bijdrage leverde aan het veiligheidsgevoel van de inwoners.