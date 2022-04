Tilburg University even Kinderuniversiteit: ‘Kinderen moeten technologie nog verder te ontwikkelen’

Timo uit Haaren is als dj op z'n 15e eindelijk toe aan een indoor festival voor de jeugd

OISTERWIJK - Timo van Wel was een dj van 13 uit Haaren toen hij zijn eigen indoor festival aankondigde. Door corona komt het daar op z'n 15e nu pas van. Op 6 mei staat het in The Inside in Oisterwijk te gebeuren.

12 april