Tilburg van boven: dronebeelden laten besneeuwde stad zien

Opinie | Bij dementie is elke vorm van aandacht een geluksmo­ment

Zijn mensen met dementie incompleet en dus onvolwaardig? In het geheel niet. We hebben te maken met waardige mensen die ons aller respect verdienen, onze aandacht, onze hulp, onze empathie. Het is elke keer weer ontroerend wanneer bewoners hun dankbaarheid uiten bij elke vorm van aandacht.

18 januari