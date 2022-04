Tilburg viert zijn verjaardag op tweede paasdag met vlagvertoon: waarom ook alweer in blauw-geel?

Pittig maar mooi, bij de Rechtswin­kel springen Tilburgse studenten in de bres voor zwakkeren: ‘Recht is niet zwartwit’

TILBURG - ‘Jan met de pet heeft recht op de wet’ was vroeger de leus van de Rechtswinkel Tilburg, maar wat is daar nog van over? En hoe werkt de stichting die drijft op rechtenstudenten? De eerste Rechtswinkel van Nederland bestaat inmiddels meer dan vijftig jaar. Afzwaaiend Rechtswinkel-jurist Jos van Roestel: ,,We helpen altijd de zwakkere partij.”

13 april