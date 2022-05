Tilburg wil meer ruchtbaarheid geven aan energiecompensatie op maat

Tilburg scheutiger met energietoe­slag dan streekge­meen­ten, die bang zijn bij te moeten passen

TILBURG - Alle bijstandsgerechtigden in Tilburg hebben van de gemeente al 200 euro als energietoeslag gekregen, maar in de regiogemeenten moeten minima nog even geduld hebben. Die gemeenten geven aan dat ze alles nog in kaart aan het brengen zijn.

5 april