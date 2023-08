Tilburg zoekt nieuwe juffen en meesters: aantal basisscholieren stijgt sneller dan aantal inwoners

met podcast Vergiftig­de verzorg­ster Yvon K. haar nieuwe, schatrijke vriend met het oog op zijn miljoenen­er­fe­nis?

Is Yvon K. (63) een op rijkdom beluste vrouw die haar nieuwe vriend heeft vergiftigd met het oog op zijn miljoenenerfenis? Het Openbaar Ministerie is er na bijna drie jaar onderzoek van overtuigd. Of is hier sprake van een heksenjacht? ,,Zo’n script krijgen ze in Hollywood niet verzonnen!”