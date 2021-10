Tilburger (34) vlucht uit ambulance na veroorzaken frontaal ongeluk in Rijen

De hulpdiensten kregen vrijdag rond 22.20 uur melding van een verkeersongeval op de Oosterhoutseweg in Rijen. Vermoedelijk was de verdachte daar bezig met een inhaalactie, waarbij hij frontaal in aanrijding met een andere auto kwam. Beide bestuurders werden voor onderzoek naar het ziekenhuis vervoerd. Eenmaal daar ging de 34-jarige Tilburger er bij het uitstappen van de ambulance vandoor. Na behandeling in het ziekenhuis zou een GGD-arts bloed afnemen bij de Tilburger, omdat er vermoedelijk sprake was van drugsgebruik.