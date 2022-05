Tilburger (60) na meer dan jaar aangehouden voor gewelddadige woningoverval in Werkendam

De overval gebeurde in de nacht van 8 op 9 januari aan de Wilgenlaan in Werkendam. Het slachtoffer verklaarde dat er opeens een vreemde in zijn slaapkamer stond rond 03.00 uur 's nachts. De onbekende had hem geslagen. Na een korte vechtpartij verliet de overvaller de woning via de voordeur en rende weg. Hij had niks buitgemaakt.