Tilburger (66) wordt tientallen meters meegesleurd en overlijdt bij ongeval Besterdplein Tilburg, drie aanhoudingen

Update: foto's opening Inktpotjes en aap, noot, mies. School Biezenmor­tel blikt terug op honderd jaar onderwijs

BIEZENMORTEL - Basisschool Franciscus in Biezenmortel bestaat honderd jaar. In de klaslokalen en gangen is een tentoonstelling over de school die is gesticht door de paters Kapucijnen. Er is een telraam van honderd jaar oud en kinderen interviewden hun overgrootmoeder Cor die op dezelfde school les kreeg.

25 mei