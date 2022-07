Tilburger staat met zelf gebouwd spookhuis Geister Villa op de kermis: ‘Je weet niet wat je te wachten staat’

Het zit de nieuwe bewoners van Gelderak­kers niet mee: mogelijk weer vertraging, nu vanwege bouwweg

HILVARENBEEK - Bij bewoners in de Gelderakkers in Hilvarenbeek is onrust ontstaan over een tijdelijke weg. Die is aangelegd voor het bouwverkeer dat nodig is voor een nieuw gedeelte bij de woonwijk.

20 juli