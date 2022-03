Tilburger stak buurman acht keer vanwege geluidsoverlast: ‘slachtoffer reageerde vrij luchtig’

De steekpartij gebeurde op 21 december vorig jaar in de Predikherenlaan in Tilburg. Het was nog vroeg, even voor negen uur in de morgen, toen het helemaal mis ging. Met een mes ging de man verhaal halen. Acht keer haalde hij uit. Uiteindelijk bleken de verwondingen mee te vallen. De wonden waren vooral oppervlakkig. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar kon twee uur later met wat hechtingen en een pleister weer naar huis, zo bleek dinsdag.