Tilburger zei nooit meer in politieauto te zitten, dus vluchtte hij na akkefietje

Joshua C. ging er op 27 september vorig jaar keihard vandoor, toen de politie achter hem aankwam na een akkefietje op de Edisonlaan in Tilburg. Hij vluchtte over Ringbaan Noord, -West en -Zuid. Hij ging tegen het verkeer in, volgens de agenten die hem achterna zaten. Hij reed door rood en op zeker moment 116 per uur. Hij stopte pas toen hij op het politiebureau was. Hij verklaarde dinsdag bij de rechtbank in Breda wel dat hij daadwerkelijk oplette. ,,Als er voetgangers waren, ging ik niet zo hard.’’