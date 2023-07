Tilburger ‘zit niet lekker in zijn vel’ en bewaart kinderporno op zijn computer: eis acht maanden cel

Automobi­list rijdt zich vast in groot gat in straatwerk Kaatsheu­vel

KAATSHEUVEL - Een automobilist werd donderdagmiddag behoorlijk verrast toen hij zijn eigen oprit zag. Een gapend gat in het straatwerk in de Erasstraat in Kaatsheuvel zorgde ervoor dat de bestuurder zich helemaal vastreed.