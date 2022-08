Tilburgers schreven boek over feiten en fabels over plantaardig eten: verpulverde eierschalen eten voor extra calcium, werkt dat écht?

TILBURG - Voedingskundigen Sytske de Waart en Hans Kraak zetten feiten en fabels over plantaardig eten op een rijtje in hun nieuwe boek. ,,Dingen die ik 20 jaar geleden heb geleerd, blijken net even wat anders te zijn.”

Verpulverde eierschalen kun je eten voor extra calcium en paddenstoelen zijn geen goede vleesvervanger. In het boek ‘77 fabels en feiten rond plantaardige voeding’ wordt alles duidelijk over plantaardig eten.

Gebaseerd op vragen en dilemma’s die De Waart en Kraak in hun dagelijkse werkpraktijk tegenkomen zijn de fabels en feiten samengesteld. Tilburger Kraak heeft al eerder drie andere feiten en fabels boeken geschreven maar dit is de eerste keer dat hij met iemand samen aan een boek werkt.

,,Mijn laatste boek kwam net van de drukker toen ik een mailtje kreeg van Sytske voor een idee over een volgend boek,” lacht Kraak. ,,Ik vroeg of ze na 6 weken weer contact kon opnemen, ik moest er even niet aan denken.”

Exact 6 weken later nam De Waart weer contact op en begonnen ze samen aan het inmiddels verschenen boek. In samenwerking met professionals op het gebied van plantaardige voeding hebben ze het boek met de kennis van de huidige wetenschap samengesteld.

Tunnelvisie

Om zeker te zijn van een kloppend boek moesten ze zich bewust zijn van hun vooroordelen. De Waart specialiseert zich al 20 jaar als voedingskundige bij de Vegetariërsbond. ,,We weten zoveel over dit onderwerp dat je vanzelf een tunnelvisie creëert. Het is belangrijk dat je niet alleen maar onderzoeken erbij haalt die jouw standpunt ondersteunen.”

Het boek gaat over plantaardige voeding maar vlees wordt er ook in besproken. Volgens De Waart is het boek nu extra relevant omdat dit onderwerp ook een politieke discussie is. ,,We moeten een transitie maken van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten, maar zo simpel is het niet.”

Juist omdat het allemaal niet zo simpel is hebben de auteurs dit boek geschreven. Kraak, die naast voedingskundige ook hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek is, ergert zich met name over de fabel dat je als vegetariër bijdraagt aan de ontbossing omdat je sojaproducten eet. ,,Bijna alle ontbossing voor sojaproducten is voor veevoer. De hoeveelheid soja die de mens eet valt daarbij in het niet en komt vaak uit streken dichter bij huis, niet uit ex-regenwoud.”

Vleesconsumptie niet gedaald

Ondanks dat het aantal vegetariërs flink is gestegen is dat nog niet terug te zien in de hoeveelheid vleesconsumptie. Hoe dat kan, snappen de experts ook niet. De Waart. ,,Een klein beetje vlees eten is ecologisch juist goed, het gaat bijvoorbeeld verspilling tegen omdat varkens en kippen alleseters zijn, zo zetten die resten weer om in eiwitten. Maar het gaat dan om heel veel minder vlees dan we nu eten.”

Vegetariërs en veganisten blijven dus voorlopig wel nodig. ,,En vegetarisch eten heeft echt wel invloed alleen al door de gesprekken die ze met hun omgeving hebben. Maar ook sparen ze jaarlijks in Nederland 29 miljoen kg vlees uit.”

Wie minder vlees wil consumeren kan dat volgens Kraak doen met kleine stapjes. ,,Het mooie is dat je met iedere stap die je zet, je al bijdraagt aan het milieu, je eigen gezondheid of het dierenwelzijn.” De Waart glimlacht. ,,Als je toch niet helemaal zeker bent of je alle vitamines en mineralen binnenkrijgt: neem een multivitaminetablet..”