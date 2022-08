Tilburgse autopoetser maakt ‘seksueel geluid’ en wordt ontslagen, maar vecht dat aan

De autopoetser was sinds juli 2021 in dienst bij International Car Lease Holding (ICLH) in Tilburg, waar hij 2200 euro per maand verdiende. De man krijgt op 27 januari voor het eerst het verzoek ‘op te letten’ wat hij zegt tegen een 22-jarige vrouw op kantoor. Helpen doet het niet: op 25 februari maakt hij ‘seksueel intimiderende’ opmerkingen naar een vrouwelijke collega-poetser. Die vrouw maakt daar melding van bij haar leidinggevende.