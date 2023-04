Tilburgse drugsbaas Kees F. : villa kwijt, stier kwijt en een strafeis van zeven jaar

Bomen van honderd jaar oud kappen zonder vergunning: ‘Moet Loon op Zand beleid aanpassen?’

KAATSHEUVEL - Veertig grote bomen omgezaagd op het Van Lier-terrein, zónder dat er een kapvergunning voor nodig is. Fractievoorzitter Marten Krikken van Toekomstig KLM vraagt zich af of Loon op Zand dergelijke ‘particuliere’ bomen niet beter in bescherming zou moeten nemen. Maar volgens de wethouder heeft de gemeenteraad zelf ingestemd met dit soepele beleid.