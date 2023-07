Tilburgse drugscrimineel kan schoon schip maken na 3,5 jaar in de cel

MET VIDEO Tiener (14) raakt ernstig gewond bij spelen met vuur in Dongen, met traumaheli­kop­ter naar ziekenhuis in Rotterdam vervoerd

DONGEN - Een 14-jarige jongen is woensdagavond ernstig gewond geraakt bij het spelen met vuur aan de Kanaaldijk Noord in Dongen. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam vervoerd.