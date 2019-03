Tilburgse familie verliest twee auto's in een klap door storm: ‘Ik ben zo ontdaan, hoe kom ik nou op mijn werk?’

COLUMN PLAATS DELICT Misdaad scoort, dus ook ‘Opa Jantje’ krijgt een tv-serie

13:00 Lopen er nog Brabantse criminelen rond waarover géén tv-serie of speelfilm is gemaakt? De vraag dringt zich op nu afgelopen week bekend werd dat er een film in de maak is over Jan B., een 68-jarige beroepscrimineel die vanuit het nietige Hulten de Amsterdamse onderwereld van wapens voorzag en later burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen met de dood bedreigde.