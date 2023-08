Tilburgse flexflitser na ‘uitstapje’ Bechtweg terug op de Ringbaan-Zuid

Marijn van Kempen, de man achter de boeken­markt, las als kind al alles wat er te lezen viel: ‘Van mijn vader afgekeken’

TILBURG - Boeken rond het Paleis, de grootste boekenmarkt van Zuid-Nederland, beleeft de laatste zondag van augustus in Tilburg zijn 25ste editie. Marijn van Kempen is er van meet af aan bij betrokken. Lezen is hem nooit gaan vervelen.