Tilburgse Jaqueline ziet woning uitbranden terwijl zoon boven slaapt: ‘Ik verloor ooit mijn vader bij een brand, dit niet nog een keer’

TILBURG - Jaqueline van Heugten (42) zag zaterdag haar woning uitbranden aan de Antoon Coolenlaan in Tilburg terwijl haar zoon nog op zolder lag te slapen. De zestienjarige jongen werd uiteindelijk door de brandweer van het dak gered , maar zijn moeder zag bijna gebeuren wat ze zelf ooit meemaakte: ,,Ik verloor mijn vader bij een brand toen ik net zo jong was als mijn zoon. Dat trauma zorgde ervoor dat ik in alle paniek niet stopte met schreeuwen tot hij het zou horen.”

Want naar boven lopen om hem wakker te maken kon ze niet meer. ,,Het trapgat was al zo ontzettend heet, dat ik alleen nog maar mijn stem kon gebruiken om hem te redden.”

‘Hij zal me horen’

Haar zoon lag in zijn zolderkamer te slapen na een nacht uitgaan. Jaqueline zat beneden in de woonkamer, terwijl ze ‘gekke geluiden’ hoorde op de eerste verdieping. Door haar eerdere ervaring met een woningbrand uit haar jeugd, wist ze al wat er aan de hand was nog voordat de rookmelders afgingen.

Ze belde meteen de brandweer, die na tien minuten kwam. ,,In de tussentijd heb ik de longen uit mijn lijf geschreeuwd om mijn zoon wakker te maken.” Ze had geen idee of hij het gehoord had. ,,Om de paar seconden zag ik flitsen voorbij gaan: Hij redt het. Hij gaat in vlammen op. Ik moet blijven schreeuwen, hij zal me horen.”

De sirenes van de brandweer kwamen de straat binnen, waarna een brandweerman even later haar deur binnenstapte. Een omstander vertelde haar buiten dat haar zoon zichzelf op het dak had getrokken en dat de brandweer hem er vanaf zou halen. ,,Een zucht van opluchting schoot door me heen.”

Ze hebben elkaar nog

Volledig scherm Brand in woning Antoon Coolenlaan in Tilburg © Persburo BMS / Jack Brekelmans De zestienjarige werd met een hoogwerker van het dak gered, maar de brandweer kon niet voorkomen dat het huis van het vierkoppige gezin volledig uitbrandde. Vader en dochter waren op dat moment niet thuis en merkten pas wat er aan de hand was nadat alles voorbij was. ,,We hebben elkaar nog, dat is het belangrijkste dat telt.”

Oproep

Maar spullen heeft het gezin niet meer, die gingen allemaal in vlammen op. Ze zitten sinds zaterdag in een hotelkamer en moeten daar maandag uit. Van Heugten hoopt dat iemand ze kan helpen met het vinden van een tijdelijk huis. Want de verzekering vraagt hen om zelf op te zoek gaan naar een vervangende woonruimte. Al is het maar een lege kamer, zegt ze. ,,Die spullen halen we wel via ‘gratis af te halen’ op Marktplaats.”

Zwaar is die zoektocht zeker. De familie zit overvol van de stress en emotie. ,,De overlevingsstand staat aan, want we moeten door.”