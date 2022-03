Tilburgse muzikanten slaan handen ineen voor Oekraïne: ‘Er hadden wel vijftig bandjes kunnen spelen’

De actie is opgezet op initiatief van de Tilburgse singer-songwriter Jacques Mees. Na de schrikwekkende beelden uit Oekraïne wil Mees graag als muzikant zijn steentje bijdragen om geld in te zamelen. De uitkomst: een benefietconcert.

John Maes, voorzitter van Heyhoef Backstage, zit ook in de organisatie. ,,Via Facebook zijn we op zoek gegaan naar muzikanten. Op onze oproep kwamen veel reacties van Tilburgse muzikanten die ons willen steunen. We hadden wel vijftig bandjes kunnen laten spelen. Factorium-directeur Loek Sijbers heeft het podium beschikbaar gesteld voor het benefietconcert.”

Binnen anderhalve week stond het evenement gepland. Er worden elf optredens gegeven in verschillende genres. ,,Er is onder andere een dichter, maar er zijn ook dj’s die optreden in de pauzes. We hebben voor iedereen wat te bieden”, zegt Maes.

Toegang tot het concert is gratis. ,,Wel verzoeken we de bezoekers om een gulle donatie te doen. Dit kan door contant geld te doneren in de collectebussen, maar er lopen ook vrijwilligers rond met pinautomaten”, zegt Maes. De uiteindelijke opbrengst wordt overgemaakt naar Giro555.

‘Tilburg Music Scene supports Ukraine’ vindt plaats op zondag 20 maart van 14.00 tot 17.00 uur in het Factorium aan het Koningsplein.

Volledig scherm Line-up voor het benefietconcert © Organisatie 'Tilburg Music Scene supports Ukraine'