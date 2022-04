Tilburgse striptekenaar Gummbah wint Cultuurprijs 2022 van Prins Bernhard Cultuurfonds

Gummbah - die eigenlijk Gertjan van Leeuwen heet - is performer, theatermaker en schilder, maar eerst en vooral striptekenaar en cartoonist. Hij houdt lezers via striptekeningen meerdere keren per week een spiegel voor, met herkenbare personages als Wim Kut en Deirdre. De weergave van hun absurde belevenissen kost regelmatig abonnees. Maar voor die-hard fans kan de lol niet op.

‘Gummbah weet ons steeds weer te treffen met observaties en situeringen die alleen uit zíjn pen kunnen vloeien. Die zijn soms behoorlijk oncomfortabel en urgent relativerend. Toch is zijn ontregelende humor precies wat we nodig hebben in ons absurde bestaan', zegt juryvoorzitter Verily Klaassen.

Immer uitdijend oeuvre

Zijn werk verschijnt in verschillende vormen, in lange series of op zichzelf staand: de ene keer oude strips, de andere keer zwart-witte tekeningen en soms rafelige foto's die de kunstenaar voorziet van nieuwe teksten. Al tientallen jaren werkt Van Leeuwen aan een ‘immer uitdijend oeuvre’ vanuit zijn zolderkamer in Tilburg.

Aan de Cultuurprijs is een geldbedrag verbonden van 10.000 euro. Op een later moment dit jaar wordt de prijs uitgereikt door Ina Adema, commissaris van de Koning en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.