Tilburgse textielbaronnen leverden clandestien aan de Duitsers en verdienden miljoenen

Schuldbe­wust na tweet foto van galg en strop aan D66-kop­stuk: ‘Ik vind het nogal wat, dat ik iemand zo heb bedreigd’

BREDA/OISTERWIJK - Een 54-jarige Oisterwijker schaamt zich inmiddels rot voor een tweet die hij eind vorig jaar de wereld in slingerde. Daarin bedreigde hij D66-fractievoorzitter Jan Paternotte met de dood. Hij had zoveel drank op, dat hij pas besefte wat hij had gedaan toen hij door de politie was opgepakt.