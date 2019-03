Tilburgse topschaker Loek van Wely gaat de politiek in voor FvD: grootmeester met een rafelrandje

Loek van Wely (46) was zijn tijd ver vooruit. In 1998 maakte de Tilburger als topschaker een enorm punt over concurrenten met een dubbele nationaliteit. Pim Fortuyn moest zijn politieke entree nog maken, Geert Wilders was fractiemedewerker bij de VVD en Thierry Baudet zat in de schoolbanken op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. Stuk voor stuk politici die later zijn voorbeeld volgden en furore maakten. Zo’n 20 jaar later wordt van Wely onder de vleugels van Baudet politiek actief namens Forum voor Democratie. Inderdaad, een partij die zich al meer dan eens druk maakte over Nederlanders met twee paspoorten.