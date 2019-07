Tilburgse universiteit lokt Lowlandsgangers biechthokje in

Vermiste Emilie (23) uit Tilburg duikt op in Bogotá

7:48 TILBURG/BOGOTÁ - De 23-jarige Emilie Tacke uit Tilburg is weer terecht. Ze heeft zelf contact opgenomen met haar familie. De zus van Tacke zette vrijdag een bericht op Facebook dat ze was verdwenen. Tacke zou nu in Bogotá zijn, zo meldt Omroep Brabant.