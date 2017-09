Tilburgse vrouw (23) wurgt agent bijna met nekklem

Prentenboek in dialect over Harrie den Haon van den Haajkantsebaon

10:00 TILBURG Harrie den Haon van den Haajkantsebaon is de hoofdpersoon in het gelijknamige prentenboek van Erik van Os en Marieke Coenen. Het verhaaltje is geschreven in het Tilburgs dialect en het rijmt: 'Harrie den Haon heej ooveral nen heekel aon'.