Trappers begint het jaar goed met sterk spel en juiste mindset

Tilburg Trappers is sterk begonnen aan het nieuwe jaar door overtuigend met 9-2 te winnen van Crocodiles Hamburg, een concurrent om de tweede plaats in de Oberliga Nord.

Vooraf was duidelijk dat dit een echte test zou worden voor de ploeg van Doug Mason. Na elf wedstrijden ongeslagen te zijn, begon het nieuwe jaar met een belangrijke wedstrijd om de tweede plaats in de Oberliga Nord. Crocodile Hamburg, dat vooraf op de ranglijst zeven punten onder Trappers stond, kwam dan ook gretig uit de startblokken. De Tilburgers kregen na een snelle 0-1 achterstand vat op de Hamburgers. In powerplay draaiden ze door twee goals van Jordy van Oorschot een achterstand om naar een 3-2 voorsprong.

De eerste periode eindigde rommelig met een korte vechtpartij op het ijs en een lange bedenktijd voor de arbitrage. Diego Hofland kreeg de zwaarste straf en mocht de rest van de avond het ijs niet meer op. Coach Mason was het niet eens met die beslissing, maar begreep de scheidsrechter wel. ,,Wat Diego deed was misschien wel het minst erg en deze straf niet waard. Maar de wedstrijd begon uit de hand te lopen en de scheidsrechter zorgde ervoor dat het weer rustig werd en dat vind ik goed van hem. Hij is er voor de veiligheid van de spelers.”

Ondertal

De tweede periode begon Trappers vanwege de uitgedeelde straffen in ondertal, maar dat weerhield de Tilburgers er niet van om via Max Hermens de 4-2 te maken. Trappers creëerde daarna kans op kans. Dat de Tilburgse ploeg zo goed doorging, heeft met hun mindset te maken, legde van Oorschot uit: ,,Bij ons leeft die streak van 12 keer winst op rij niet zo. We leven van wedstrijd naar wedstrijd. Normaal zakken we bij een voorsprong nog wel eens terug, maar dat gebeurde nu niet. We moesten misschien wat wennen aan de nieuwe trainer, maar we zien nu dat zijn aanpak werkt.”

Geconfronteerd met deze uitspraak lacht Mason: ,,Ik ben een prater, hè? Het is mijn taak als coach om te zorgen dat de spelers mentaal klaar zijn voor een wedstrijd.” En dat waren ze tegen Crocodiles zeker. Ook in de derde periode bleef Trappers de bovenliggende partij en kon het uitlopen naar 9-2. Zo zorgde het team van ‘prater’ Mason met de juiste mindset en sterk spel voor de twaalfde zege op rij en daarmee een goed begin van 2023.

Tilburg Trappers – Crocodiles Hamburg 9-2 (3-2, 3-0, 3-0).: 2. Jentsch 0-1, 7. Vogelaar 1-1, 16. Lascheit 1-2, 16. Van Oorschot 2-2, 17. Van Oorschot 3-2, 24. Hermens 4-2, 25. Richards 5-2, 39. Timmer 6-2, 43. Hermens 7-2, 46. Van der Schuit 8-2, 54. Richards 9-2. Toeschouwers: 2.189.