Trappers ontvangt na 13 overwinningen op rij de ongenaakbare koploper; eindigt hier de zegereeks?

Trappers-captain Kilian van Gorp denkt dat zijn ploeg nu beter in staat is om goed weerwerk te leveren dan in de vorige twee onderlinge duels, die met 4-9 (in Tilburg) en 5-1 (in Hannover) door Scorppions werden gewonnen.

Meer schoten

Duidelijke cijfers dus, al ziet Van Gorp dat iestje anders. ,,In allebei die duels hadden wij meer schoten op doel dan zij. Scorpions ging alleen veel effectiever met de kansen om. Ik denk dat wij op dat gebied inmiddels stappen hebben gezet. Ik ben wel benieuwd of we dat in deze wedstrijd kunnen bewijzen.”

Realistisch

Dat is pas in een laat stadium als het goed is, want Trappers gaat proberen de tweede plaats vast te houden die het dankzij de zegereeks heeft veroverd. ,,Het is niet realistisch om te verwachten dat we Scorpions nog van de eerste plek kunnen verdringen”, is Van Gorp realistisch. ,,Want ze hebben een enorm grote voorsprong. We moeten weliswaar nog behoorlijk wat wedstrijden spelen en natuurlijk gaan we het proberen, maar het zou heel bijzonder zijn als dat nog lukt.”