Trauma-arts Eef zag de hele wereld: ‘Na chemo voel je je toch slecht, dan maar in het vliegtuig’

SINT JOSEPHSTRAAT Zeil­bootjes in de etalage verraden Dicks liefde voor schepen

TILBURG - Het lijkt hobby. Bij Dick Janssen staan modellen van zeilboten en scheepslampen in de etalage van zijn huis. Maar scheepvaart is allesbehalve vrijetijdsbesteding. De Tilburger is expert op het gebied van beschadigde en gezonken schepen. Aflevering uit een serie over de Sint Josephstraat.

7 augustus