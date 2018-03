Trauma voor zoontje (3) na mishandeling moeder in Tilburg, woeste partner looft geldbedrag uit

D66 in Tilburg mazzelt met de laatste restzetel

22 maart TILBURG - Hans Smolders en de zijnen haalden woensdag in Tilburg 2.775 stemmen meer dan de grote tegenstrever D66. Toch hield die laatste partij het zetelverschil beperkt: 10 om 9. Maar het scheelde niet veel of het was 11 voor de LST en 8 voor D66 geweest.