Treinen tussen Tilburg en Den Bosch rijden weer na urenlange hinder door boom op trein en bovenleiding

Kogelinsla­gen en hulzen? Die zeggen in de rechtszaal soms meer over een schietpar­tij dan verdachten

TILBURG - Hoe zijn de kogels in en door een lichaam gegaan? Waar stond de schutter toen hij de trekker overhaalde? Het zijn vragen die de politie probeert te beantwoorden bij de dodelijke schietpartij december vorig jaar aan de Ringbaan-Oost in Tilburg. In opdracht van justitie volgt nader onderzoek in deze zaak, ook al heeft de schutter bekend. Hoe bijzonder is dit?