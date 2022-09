Treinverkeer tussen Tilburg en Den Bosch gestremd door aanrijding

UPDATE Oisterwijk­se buurt wordt verlost van stank: varkenshou­de­rij stopt binnen een jaar

OISTERWIJK - Het heeft even geduurd en het kost een paar centen. Maar er komt nu echt een einde aan de jarenlange stank die afkomstig is van het varkensbedrijf van de broers De Rooij. Over een jaar stopt het bedrijf. Kosten? 2,5 miljoen euro.

