Trinitas overweegt schrappen van voetbaltoernooi voor oudere jeugd na vechtpartij op slotdag

Hilverjazz durft het toch niet aan en pakt nog een jaartje pauze

HILVARENBEEK - Het festival Hilverjazz in Hilvarenbeek slaat dit jaar toch weer een keer over. De organisatie durft het nog niet aan om in november het Elckerlyc te boeken voor een festival van jazzmuziek. ,,We hadden het programma al helemaal rond, maar het risico is gewoon te groot”, laat Milko Huijben desgevraagd weten.

22 juni