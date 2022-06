Twee auto's voor de deur in Goirle, allebei een dikke, rode streep: 'Ik ga zeker aangifte doen’

,,We wonen hier al sinds 1985, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt", vertelt Briels. Woensdagmorgen kreeg hij van een buur de vraag of hij al had gezien wat er gebeurd was. Eenmaal buiten zag hij de rode streep op zjin auto's. ,,Het lijkt te komen uit een spuitbus.” Eenmaal buiten bleek ook hoeveel auto's er eigenlijk vernield waren. ,,Vanaf de rotonde bij het Van Hoogendorpplein via de Dorpsstraat tot aan de Tilburgseweg zijn auto's beklad, begrijp ik", vertelt Briels. De vandalen zaten vermoedelijk op de fiets of op een scooter, want de strepen zitten aan de straatkant. ,,Bij de ene auto zijn de strepen ook veel breder dan bij de ander", ziet Briels.