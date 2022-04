Twee botsingen op kruising N65 Biezenmortel, oude bestuurster naar het ziekenhuis

BIEZENMORTEL - Op de kruising van de N65 bij Biezenmortel en de Heusdensebaan botsten vrijdagmiddag rond 16.00 uur twee auto’s op elkaar. Een oude bestuurster raakte bij de botsing gewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Even daarna was het opnieuw raak op de kruising.

Vermoedelijk reed een van de bestuurders door rood. De ene auto reed in de richting van Den Bosch en botste tegen de andere auto die afsloeg in de richting van Tilburg. De politie en een ambulance kwamen naar de plek van de botsing. De oude vrouw raakte bij de botsing gewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze was wel aanspreekbaar.

Op dezelfde kruising was het even later weer raak. Een auto botste tegen een vrachtauto. Niemand raakte hierbij gewond. Wel raakten beide voertuigen bij de botsing beschadigd.

Verkeerschaos

Door beide botsingen is maar een rijstrook open en is er een tijdelijke verkeerschaos ontstaan vanuit Helvoirt in de richting van Tilburg.



