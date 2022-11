Twee gewonden bij botsing op N261 in Kaatsheuvel, nieuwe Porsche in beslag genomen

De bestuurder van de Toyota, een 22-jarige man uit Rijsenhout, verklaarde bij de politie dat hij in zijn binnenspiegel de Porsche zag aankomen. De koplampen kwamen snel dichterbij en de bestuurder van de Porsche heeft mogelijk niet afgeremd. De voertuigen raakten door de botsing van de weg en belandden via de busbaan en de afrit Efteling in de sloot.

De automobilist van de dure bolide raakte ook gewond en moest naar het ziekenhuis. Daar is bloed afgenomen om te controleren of de man onder invloed was. De Porsche heeft een nieuwprijs van bijna 240.000 euro en was pas een paar maanden oud. De auto werd vervolgens in beslag genomen voor verder technisch onderzoek. Op die manier wil de politie achterhalen hoe hard het voertuig reed. Een bergingsbedrijf kwam naar de N261 om beide auto's weg te halen.