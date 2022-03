Twee gewonden bij zware botsing met auto in Tilburg, bestuurder zwaargewond naar ziekenhuis

Tilburgse indringer van slaapkamer 14-jarige meisjes veroor­deeld tot jaar cel

BREDA/TILBURG - Een Tilburger, die midden in de nacht de slaapkamer binnendrong van twee 14-jarige meisjes, is veroordeeld tot een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij is schuldig aan het plegen van ontuchtige handelingen, mishandeling, huisvredebreuk en vernieling.

