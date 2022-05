Twee jaar na diefstal keert ‘verdronken Maria’ van de Piushaven weer terug op haar plek

Horeca in beeld, daarna nog één ruimte over onder het opgeknapte Tilburgse stadhuis

TILBURG - Er was een lange aanloop nodig, maar het invullen van de horeca- en winkelruimtes onder het gerenoveerde stadhuis in Tilburg lijkt op stoom te liggen. Modespecialist Bomont streek er een paar weken geleden neer, die krijgt gezelschap van modeketen Esprit en nieuwkomer Vabotti Schoenen. Ook is er een horecaondernemer in beeld.

