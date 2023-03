Twee reeksen ten einde: koploper PEC Zwolle legt het verschil met Willem II bloot

‘Kanjer’ Veerle (13) uit Ber­kel-En­schot overleden

BERKEL-ENSCHOT - Veerle Blok (13) uit Berkel-Enschot is afgelopen woensdag overleden. Het meisje hoorde vorig jaar dat ze een hersentumor had en zamelde sindsdien geld in voor onderzoek. Zondag vierde ze nog haar dertiende verjaardag.