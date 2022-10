Twee tieners aangehouden voor straatroof met vuurwapen in Tilburg

Jeu-de-boulesclub Fèn bè Tèn boult na 35 jaar nog steeds: ‘En we lossen gelijk alle wereldpro­ble­men op’

UDENHOUT - Al 35 jaar worden alle wereldproblemen in één avond besproken bij jeu-de-boulesclub Fèn bè Tèn in Udenhout. Eerst wordt er gebould en in de nazit worden alle grote kwesties met een borreltje opgelost. Zaterdag viert de club hun 35-jarig bestaan, met de naamgever.

18 oktober