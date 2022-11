Twee vechtende dames aangehouden na vechtpartij op Korte Heuvel in Tilburg

Rot als een mispel: zieltogend hoekje Noordhoek­ring wijkt voor houten hoogbouw en sociale huur

TILBURG - Ze zijn op, versleten en verdwijnen: elf woningen aan en rond de Noordhoekring. Er komt - voor het eerst in Tilburg - hoge houtbouw voor terug, op welke manier wordt nog bestudeerd. Er is plek voor vijf eengezinswoningen en 22 appartementen in de sociale huur.

10 november