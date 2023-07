Urenlang geen treinen tussen Tilburg en Boxtel door aanrijding, dienstregeling om 22.15 uur hervat

Heras investeert 10 miljoen in nieuwe hekwerkfa­briek in Oirschot

OIRSCHOT - Een oude fabriek van Heras in Oirschot gaat weg, maar er komt een gloednieuwe voor in de plaats. De hekwerkfabrikant sloot vorig jaar nog productielocaties in Zweden en het Verenigd Koninkrijk, maar in Oirschot worden 10 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwbouw.