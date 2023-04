Van een ‘stille held’ tot een ‘icoon’: Tilburg reageert op overlijden van Gerrit Poels

‘Slowbiking’ en vrijmarkt op Markt Oirschot tijdens Koningsdag

OIRSCHOT - Wie komt als laatste over de finish na elf meter slowbiking? Dat is een van de activiteiten tijdens Koningsdag op de markt in Oirschot. Inschrijven kan vanaf 14.00 uur ter plekke op de markt, jong en oud.