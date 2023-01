Van klassiek tot folk en van beeldhouwkunst tot geluidskunst, het aanbod is weer divers

Stoere Kerels | ‘Willem II leek tegen Roda JC tien minuten op een rood-wit-blau­we sloopkogel’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 21 worden onder meer de aanstelling van Reinier Robbemond, het vertrek van Daniel Crowley en de 1-0 zege op Roda JC besproken. Te gast is Jordens Peters: de ex-aanvoerder is nog altijd een icoon in Tilburg, maar werkt tegenwoordig als algemeen directeur van de club uit Kerkrade.

