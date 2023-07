Van wie is de straat? Dansers zorgen voor verwonderde kijk op nieuwe Willemsplein in Tilburg

Moergestel­naar Moorman geeft niet op: bouwplan van Jum­bo-ondernemer is ‘wall of shame’

MOERGESTEL - ,,Een wall of shame naast mijn huis.” Voor de derde keer wil Moergestelnaar Theo Moorman donderdag dat beeld de politiek van Oisterwijk voor gaan houden. ,,Maar het is toch allemaal al bekonkeld”, denkt hij over de voorgenomen sloop van drie woningen aan het Rootven op nummer 16, 18 en 20.