Vanaf nu genderneutrale toiletten bij poppodium 013 in Tilburg

Brabantse woord van de week Aan de ene oever van deze rivier heet een kikker een puit, aan de andere kant een kikvors: dat zit zo

1 april, kikker in je bil. Komend weekend is weer hét moment om iemand voor de gek te houden. Voor de kikker bestaan in het dialect een paar uiteenlopende vertalingen. In het Brabantse woord van de week zoeken we uit waar die taalverschillen binnen onze provincie vandaan komen. Vandaag aflevering 7.