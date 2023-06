Vandaag kans op bewolkte dag in Tilburg

Veel thuis en zelf doen, dat is volgens dit ziekenhuis hoe de zorg eruit komt te zien: ‘Het moet wel, meer geld krijgen we niet’

TILBURG – Een leeg bed? Of een bed met de ‘verkeerde’ patiënt erop? Het ETZ in Tilburg wil ervanaf. En ja, daar merk je als patiënt ook iets van. Kijk niet raar op als je eerder naar huis gestuurd wordt omdat je daar net zo goed af bent. Of dat je in een gesprek wordt gevraagd of je echt nog wel geholpen wil worden.