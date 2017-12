Vandaal op ramkoers steekt 21 linkervoorbanden lek in Tilburg

Bekijk hoe weer een auto in Tilburg opgaat in vlammen

30 december De autobranden in Tilburg hebben vannacht een nieuw dieptepunt bereikt. In een tijdsbestek van 25 uur gingen maar liefst drie auto’s in vlammen op. De laatste ging vannacht omstreeks 03.40 uur in vlammen op aan de Bisschop van Zoestraat in Tilburg.