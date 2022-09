Veel klachten over brandlucht in omgeving Tilburg en Breda, Peelbrand vermoedelijk oorzaak

Met video Koeltrai­ler van vrachtwa­gen in brand in Tilburg, vuur ontstaan in aggregaat

TILBURG - Een koeltrailer van een vrachtwagen is woensdagavond in Tilburg in brand gevlogen. De trailer stond geparkeerd bij een reparateur in de Siriusstraat. Het vuur ontstond in een aggregaat onder de aanhanger.

1 september