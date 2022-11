Veel vragen over opvangplekken in Diessen, wel een ‘goede sfeer’

Eén dag cel en 240 uur taakstraf voor 53-jarige Oisterwij­ker die zijn dochter seksueel misbruikte

BREDA/OISTERWIJK - ,,Wat een mooie vakantie moest zijn voor het hele gezin sloeg om in een nachtmerrie voor het gezin, maar met name voor het slachtoffer’’, schrijft de rechtbank in het vonnis over de ontucht die een 53-jarige Oisterwijker pleegde. Die betastte in 2018 op een vakantie in Canada zijn dochter.

4 november